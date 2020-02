Aggressione all'alba Roma. "Aiuto mi rubano la macchina", tassista aggredito e picchiato dai clienti. Un arresto Calci e pugni all'alba ad un conducente di taxi della Capitale, per una rapina tentata da tre ecuadoriani ed un'italiana. Arrestato uno degli aggressori, per lui processo per direttissima

di Tiziana Di Giovannandrea Sono stati 40 interminabili minuti di terrore assoluto quelli vissuti all'alba da un tassista romano che, in una stradina di periferia, in zona Montespaccato-Boccea, è stato vittima di una vera e propria aggressione da parte di 3 uomini di nazionalità ecuadoriana accompagnati da una italiana. Uno degli aggressori è stato arrestato poco dopo dalle Forze dell'Ordine e disposto per lui il processo per direttissima."Sono stati 40 minuti di terrore, ho avuto davvero paura", si è confidato poi con un collega il tassista 47enne, padre di un bambino di 10. Alcuni condomini di un palazzo della zona, svegliati dalle urla e dalle richieste di aiuto del conducente del taxi, hanno ripreso la scena con il telefonino e hanno subito avvertito le Forze dell'Ordine. Il video, diffuso sui social, è divenuto subito virale.Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il tassista partendo da Via Casilina (zona Est di Roma) ha accompagnato 4 clienti nella zona Ovest della città, nel quartiere di Montespaccato-Cornelia. Arrivati a destinazione in via Rivarossa, angolo Via Gattinara, è iniziata l'aggressione probabilmente perché i passeggeri non volevano pagare la corsa.Il tassista ha poi raccontato agli investigatori che ieri sera si era recato allo Stadio Olimpico per vedere la Lazio. Era tornato a casa e aveva cominciato il suo turno all'alba. Verso le 5 ha fatto salire sul taxi quattro persone, tre ecuadoriani e un'italiana, per un tragitto dalla Casilina verso Montespaccato. Arrivati a destinazione l'italiana è scesa con la scusa di prendere i soldi per pagare la corsa. Gli altri tre clienti all'improvviso, verso le 6,23 hanno immobilizzato il tassista e lo cominciato a picchiare a pugni, provocandogli diverse contusioni al viso. Sono poi iniziati i calci. Infine hanno tentato anche di rubargli l'autovettura, non riuscendo nell'impresa perché è un modello ibrido, una Toyota Yaris: non sapendo come guidarla, l'hanno fatta finire contro un muro.Il tassista nel frattempo gridava chiedendo aiuto: "Mi stanno rubando la macchina, aiutatemi". Nel mentre i residenti chiamavano le Forze dell'Ordine e riprendevano la scena, alcuni automobilisti e motociclisti di passaggio si sono fermati per dargli soccorso. Il tassista, assistito e portato in ospedale, ha avuto un referto con 7 giorni di prognosi.Uno degli aggressori è stato arrestato mentre sono attivamente ricercati gli altri due, che si sono dati alla fuga, e la donna. Per l'arrestato previsto processo per direttissima. Si tratta di un cittadino dell'Ecuador di 25 anni, con precedenti, che all'arrivo dei poliziotti del Reparto Volanti ha reagito opponendosi al fermo. Gli agenti hanno arrestato il giovane con le accuse di rapina, lesioni, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale."Solidarietà al tassista aggredito con calci e pugni e rapinato ieri notte a Roma. Spero che i responsabili di questo vile episodio siano tutti assicurati alla giustizia", ha scritto su Twitter la sindaca Virginia Raggi.L'aggressione avvenuta oggi, hanno subito incalzato i sindacati, "è solo l'ultima di una lunga serie". "Da anni chiediamo installazione di telecamere e sistemi anti rapina, Ma veniamo puntualmente rispediti al mittente. Quella di questa mattina è la quarta aggressione denunciata a Roma in poco tempo ai danni dei tassisti che, ricordiamolo, svolgono un servizio pubblico con obbligo di prestazione", fa sapere il responsabile di categoria dell'. "Mi auguro che di fronte a questo ennesimo atto di violenza - aggiunge il sindacalista - la sindaca Raggi e il presidente della regione Lazio non facciano ancora spallucce"., presidente della, di cui fa parte il tassista aggredito a calci e pugni da alcuni clienti a Montespaccato, sentito dall'agenzia Adnkronos ha dichiarato: ''Ben venga la solidarietà della Raggi ma finora, dopo due scioperi e tre sit in non ci ha degnato né di uno sguardo né di una risposta, figuriamoci di un incontro. E tra i temi di cui volevamo parlarle c'è anche quello della sicurezza sul lavoro''. ''Il nostro lavoro è esposto a dei rischi soprattutto nei turni notturni, noi siamo in guerra tutti i giorni" - ha proseguito Bittarelli- "La città è sempre più insicura. Non chiediamo compassione ma almeno che sia apprezzato lo sforzo che facciamo quotidianamente''.