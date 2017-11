Incontro al MiT Taxi, confermato lo sciopero di domani

Disagi in vista per domani: lo sciopero dei taxi è stato confermato. Le auto 'bianche' si fermeranno dalle 8 alle 22 in segno di protesta. Il sindacato dei tassisti contesta il riordino del settore, soprattutto sulla questione Uber e Ncc. Al ministero dei Trasporti si è svolto un incontro tra governo e sindacati."Rispetto all'ultimo documento ricevuto dal ministero delle infrastrutture e trasporti, a parte qualche piccola irrilevante variazione sul discorso piattaforme tecnologiche, non ci risulta nessun elemento che possa farci pensare di sospendere lo sciopero di domani". Lo afferma, in una nota, Alessandro Atzeni di Uiltrasporti Lazio settore taxi. "Rimangono, purtroppo, - aggiunge - gli irricevibili principi legati all'uso incontrollato delle autorizzazioni di noleggio con conducente, con l'aggravante delle deroghe legate al principio di operatività territoriale e le incognite sugli strumenti di controllo contro l'abusivismo".