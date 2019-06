Segnali di distensione Telefonata Di Maio-Salvini, "clima positivo" Fonti di entrambi i partiti confermano il colloquio tra i due vicepremier e, nelle ore più buie del governo Conte, sembra tornare un po' di ottimismo sul futuro dell'esecutivo giallo-verde

Telefonata chiarificatrice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Fonti di entrambi i partiti confermano il colloquio tra i due vicepremier e, nelle ore più buie del governo Conte, sembra tornare un po' di ottimismo sul futuro dell'esecutivo giallo verde.



Sarebbe stato Di Maio a prendere l'iniziativa, sentendo il leader della Lega. Una telefonata, la sua, che secondo i beninformati era attesa dal responsabile del Viminale per seppellire l'ascia di guerra. Nonostante le difficoltà, lo scambio tra i due avrebbe ora riportato un po' di sereno. E non è escluso, a questo punto, che un incontro potrebbe tenersi a breve, ma a questo punto senza il premier Giuseppe Conte, in partenza per il Vietnam salvo cambi di programma dell'ultimo minuto.





Se si ritrova il clima iniziale come sembra, viene spiegato da fonti leghiste, Salvini è assolutamente "ben disposto ad andare avanti: non c'è alcuna volontà di rompere: se permane questo clima costruttivo, lui ci sta". Dalla Lega poi si smentisce ogni ricostruzione di stampa, secondo cui il ministro dell'Interno stia cercando di 'forzare la mano', cercare il 'casus belli' per provocare una crisi di governo e andare alle politiche anticipate per incassare e tramutare in numeri in Parlamento il 34% ottenuto alle europee. "Si tratta di ricostruzioni dettate dalla voce della paura dei 5 stelle - si fa osservare ancora - Salvini non sta cercando alcuna scusa".



La telefonata segue una serie di messaggi che i due vicepremier si sono scambiati già ieri dopo l'appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Si sono cercati entrambi, anche se la telefonata di stamane sarebbe partita materialmente dal segretario leghista. Salvini e Di Maio dovrebbero quindi vedersi nelle prossime ore ma, al di là dell'incontro, già la telefonata viene descritta come un vero momento di 'breakthrough', di 'svolta' nei rapporti.

Dopo settimane di riunioni che non avevano portato a nulla in un clima di generale e reciproco sospetto, per la prima volta - si sostiene - è stata ritrovata la "volonta' reale di far ripartire il programma di governo". Il colloquio potrebbe produrre risultati positivi a breve, si anticipa, perché ci si aspetta che nelle prossime ore siano sciolti tutti i nodi in sospeso, come quelli sul decreto Sblocca cantieri o i provvedimenti in stallo.

"E' un primo segnale importante - si insiste - che dà buone possibilità al governo. Anche perché la ritrovata e rinnovata unione risponde a tutti i quesiti che ieri il presidente del Consiglio ha posto chiedendo il ritorno a un clima di 'leale collaborazione' e vengono quindi meno tutte quelle ragioni che lui vedrebbe come ostacoli per andare avanti".