Il primo Slam dell'anno Australian Open: impresa Seppi, batte Darcis e conquista gli ottavi L'azzurro ha vinto dopo una partita maratona durata oltre 3 ore

Andreas Seppi

Andreas Seppi si è qualificato per gli ottavi di finale degli Australian Open di Melbourne. Il tennista azzurro ha battuto in quattro set il belga Steve Darcis, col punteggio di 4-6 6-4 7-6 (1) 7-6 (2), dopo una partita maratona durata ben tre ore e sette minuti.Seppi, 32enne altoatesino, alla dodicesima partecipazione agli Australian Open, ha centrato per la terza volta gli ottavi: nel 2013 si arrese al francese Chardy, nel 2015 all'australiano Kyrgios, con il quale si è preso una sonora rivincita due giorni fa rimontando due set e annullando un match point. Domenica lo attende una sfida sulla carta chiusa con Stan Wawrinka, quarto favorito del seeding, che qui a Melbourne ha vinto nel 2014.Il primo Slam dell'anno ha riconsegnato all'Italia il Seppi migliore dopo un 2016 deludente. Fuori dal campo gli ha regalato il matrimonio, ma dentro sono arrivate tante sconfitte. Avesse perso contro Kyrgios al secondo turno, Seppi, sceso in 89a posizione alla vigilia del torneo, avrebbe rischiato di uscire dai primi 100 del ranking dopo 11 anni. Invece con il terzo turno ha già recuperato 21 posti ed è salito al numero 68. Il suo best ranking risale al 2013, quando arrivò sino alla 18a posizione. Una buona notizia, questa, anche in chiave Coppa Davis: l'Italia nella prima settimana di febbraio sfiderà l'Argentina campione in carica a Buenos Aires. Non a caso il capitano Barazzutti in tribuna ha seguito la gara con soddisfazione.Domenica contro Wawrinka si gioca contro pronostico, lo svizzero sembra fuori dalla portata del 32enne altoatesino, ma con questo Seppi anche "Stanimal" dovrà fare attenzione. Sono 11 i precedenti fra i due, con il 31enne di Basilea avanti 8-4. L'ultimo successo dell'italiano risale al match del Foro Italico del 2012 giocato sul Pietrangeli, in cui si impose al terzo e in rimonta (6-7 7-6 7-6).Rafa Nadal ha battuto al terzo turno il baby prodigio Alexander Zverev. Il tedesco, 19enne, si è arreso al quinto set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-7 (5), 6-3, 6-2, dopo 4 ore e 5 minuti di gioco. Agli ottavi lo spagnolo, che è tornato a vincere un incontro al quinto set dopo due anni, troverà il vincente del confronto tra Monfils e Kohlschreiber.Anche Milos Raonic e Gael Monfils si qualificano per gli ottavi di finale. Il canadese, testa di serie numero 3, ha battuto in quattro set Gilles Simon con il punteggio di 2-6, 6-7 (5), 6-3, 3-6, mentre il francese, che agli ottavi troverà Nadal, ha superato il tedesco Kohlschreiber in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6 (1), 6-4.Serena Williams si qualifica senza problemi agli ottavi. La tennista statunitense si è sbarazzata in due set, con il punteggio di 6-1, 6-3, della connazionale Nicole Gibbs, numero 92 del ranking Wta. "Credo che l'essere stata sotto pressione nelle prime due partite, con avversarie assai pericolose come Bencic e Safarova, mi abbia aiutato anche oggi: Nicole ha iniziato infatti molto bene, giocando con un sacco di energia - ha raccontato Serena, a caccia del settimo trionfo a Melbourne - Sto facendo le cose provate in allenamento e per fortuna su queste ho potuto costruire il mio successo". Esce di scena al terzo turno invece la slovacca Dominika Cibulkova, numero 6 del ranking e del torneo e finalista nel 2014. Ad accedere agli ottavi è la mancina russa Ekaterina Makarova, che si è imposta con il punteggio di 6-2, 6-7 (3), 6-3. La 28enne di Mosca, già semifinalista due anni fa nello Slam down under, sfiderà per un posto nei quarti la britannica Johanna Konta, numero 9 Wta e del torneo, che ha concesso solo quattro game (6-3, 6-1) alla danese Caroline Wozniacki, numero 20 Wta e 17esima testa di serie, ex numero 1 del mondo.