Le Olimpiadi del 2020 ​Tennis, Federer conferma: "Ai Giochi di Tokyo ci sarò"

Roger Federer sarà in campo nel torneo olimpico di Tokyo 2020. E' lo stesso fuoriclasse svizzero a sciogliere le riserve."Ho parlato col mio team per settimane, anzi mesi, su cosa fare la prossima estate, dopo Wimbledon e prima degli Us Open", racconta. "E alla fine il mio cuore ha deciso che mi piacerebbe partecipare di nuovo alle Olimpiadi. Ho fatto da portabandiera della Svizzera ad Atene e Pechino, ho vinto un oro (doppio maschile 2008) e un argento (2012) e vorrei giocare ancora".Quella di Tokyo sarebbe la quinta Olimpiade di Federer, che ha debuttato a Sydney 2000 ma ha saltato Rio per infortunio.