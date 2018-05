Tennis, Internazionali d'Italia Fabio Fognini vola ai quarti: battuto in due set il tedesco Gojowczyk Al Foro Italico continua l'avventura del tennista ligure, che supera gli ottavi per la prima volta. Ora sulla sua strada il vincitore della sfida tra Nadal e Shapovalov

Fabio Fognini non si ferma più e per la prima volta in carriera approda ai quarti di finale degli Internazionali di Roma. Dopo aver battuto Dominic Thiem, n.6 del tabellone, agli ottavi il tennista ligure si sbarazza in un'ora e 35' del tedesco Peter Gojowczyk, n.53 Atp, con un doppio 6-4.Il prossimo avversario del 30enne sanremese (ne compirà 31 giovedì prossimo) uscirà dal vincitore del match fra Rafa Nadal, n.2 del mondo e primo favorito del tabellone, e il Next Gen canadese Denis Shapovalov, n. 29 Atp.Nelle precedenti edizioni del torneo del Foro Italico, Fognini si era fermato agli ottavi nel 2015 e nel 2017. In carriera, il ligure ha vinto sei tornei del circuito Atp.