Tennis, Roland Garros C'è l'austriaco Dominic Thiem tra Marco Cecchinato e la finale del Roland Garros All'azzurro, i complimenti di Barazzutti, ultimo italiano tra i primi quattro a Parigi, e quelli di Djoković, battuto nei quarti. Con Thiem, numero 8 del ranking mondiale, una sfida ad alta intensità agonistica

“Una semifinale che arriva dopo tanto tempo…”. Parola dell’ultimo azzurro giunto tra i primi quattro al Roland Garros. Corrado Barazzutti dà la sua benedizione a. Nel 1978 l’ostacolo insormontabile per il tennista friulano, attuale capitano della Nazionale di Coppa Davis, si chiamava Bjorn Borg. Venerdì, il 25enne di Palermo avrà di fronte l’austriaco Dominic Thiem, classe 1993, semifinalista a Parigi per il terzo anno di fila, dieci titoli Atp in carriera, attualmente numero 8 al mondo (è stato numero 4 a novembre dell’anno scorso). Uno dei pochi a tirare il rovescio a una mano, Thiem è un giocatore molto solido e spettacolare. Tutto lascia presagire un match ad alta intensità agonistica.Barazzutti non nasconde la gioia per l’exploit dell’azzurro: “Una grande giornata per il tennis italiano ma soprattutto per lui. Un grandissimo risultato, Marco se lo merita. Ha giocato molto molto bene. Una partita con momenti drammatici, emozionante”. Poi anche una disamina dei progressi compiuti da Cecchinato: “È migliorato molto tecnicamente. Il rovescio è diventato un colpo consistente. Anche il servizio è migliorato, fa tanti punti”.A Cecchinato arrivano anche i complimenti via twitter da parte di Novak Djoković, l’ex numero 1 serbo, battuto nei quarti di finale in una battaglia di quattro set e quasi tre ore e mezzo: "Congratulazioni a Marco per la sua grande prestazione. Grazie a Parigi, grazie Roland Garros". Così Nole, che insieme al messaggio ha postato anche la foto dell'abbraccio con il tennista palermitano al termine della partita.