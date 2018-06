Parigi Tennis, Roland Garros: Cecchinato per la prima volta agli ottavi Ha battuto lo spagnolo Pablo Carreno Busta

Prosegue il momento magico di Marco Cecchinato: dopo il primo titolo Atp conquistato a Budapest a fine aprile, il 25enne di Palermo ha centrato per la prima volta gli ottavi di uno Slam, al Roland Garros - in corso sulla terra rossa di Parigi - dove un italiano mancava da sei anni (nel 2012 l'impresa era riuscita ad Andreas Seppi).Il 25enne di Palermo, numero 72 del ranking mondiale, alla seconda presenza nel tabellone principale di Parigi (quinta complessiva nei Major), dopo aver piegato in rimonta, recuperando uno svantaggio di due set, il rumeno Marius Copil, numero 94 Atp, e aver superato l'argentino Marco Trungelliti, numero 190 del ranking Atp, ripescato come lucky loser a seguito del forfait di Nick Kyrgios (il sudamericano, già a Barcellona, si è sobbarcato un viaggio in auto di 10 ore), ha calato il tris vincente ai danni dello spagnolo Pablo Carreno Busta.Lo spagnolo, numero 11 del ranking mondiale e decima testa di serie, è stato sconfitto per 26 76(5) 63 61, in due ore e 19 minuti.Matteo Berrettini, invece, è stato eliminato in quattro set (6-3, 6-7(5), 6-3, 6-2) dall'austriaco Dominic Thiem. Il 22enne romano, n.96 del ranking mondiale, sbarcato per la prima volta al terzo turno di uno Slam, si è dovuto arrendere all'avversario, testa di serie n.7 del torneo.