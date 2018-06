SPORT

2018/06/09 17:39

Primo slam in carriera per la romena Tennis, trionfo di Simona Halep nella finale del Roland Garros Al quarto tentativo la n.1 del mondo fa centro in un Major. Battuta in rimonta l'americana Sloane Stephens

Al quarto tentativo, la n.1 del mondo Simona Halep centra il primo Slam della carriera. Nella finale del Roland Garros, la romena supera in rimonta 3-6 6-4 6-1 Sloane Stephens, n.10, dopo 2h03' di gioco. In precedenza Halep aveva perso due finali a Parigi (2014 e 2017) e quella di Melbourne a gennaio.



Stephens subito incisiva, Halep intimidita. L’americana fa il break al 4° gioco (3-1) e chiude 6-3 il primo set. Nel secondo il break arriva in apertura, Stephens scappa 2-0, ma la partita gira. La romena rimonta e sale 4-2 prima di chiudere 6-4. L’inerzia della partita è ormai capovolta. Terzo set a senso unico: Halep fa subito il break, vola 5-0 e poi trionfa al settimo gioco con un perentorio 6-1.



Una giocatrice romena torna sul trono di Parigi 42 anni dopo Virginia Ruzici. Con questo successo Halep consolida la vetta del ranking Wta; Stephens si consola insediandosi in quarta posizione, best ranking della sua carriera che ha avuto il suo culmine con il titolo conquistato agli Us Open nel 2017.

