New York ​Tennis, Us Open: Travaglia ko al secondo turno contro Troicki

Condividi

Si ferma al secondo turno la corsa di Stefano Travaglia agli US Open, quarto e ultimo Slam stagionale in svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York.Dopo il successo nel derby con Fognini, numero 26 del ranking mondiale e 22esima testa di serie, il 25enne di Ascoli Piceno, numero 144 Atp, unico azzurro a superare le qualificazioni, ha ceduto in tre al serbo Viktor Troicki, numero 52 Atp: 7-6(6) 7-5 6-0 il punteggio, in due ore e 4 minuti.La scorsa notte italiana è emerso che ci sarà almeno un tennista italiano agli ottavi degli US Open. Al terzo turno ci sarà infatti il derby tra Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano, entrambi protagonisti sul cemento di Flushing Meadows. Lorenzi ha battuto in quattro set Gilles Muller, numero 23 Atp e 19esima testa di serie: 67 (4) 63 76 (4) 63 in tre ore e 28 minuti, mentre Fabbiano ha superato un altro australiano, Jordan Thompson, numero 73 Atp, che all'esordio aveva eliminato a sorpresa lo statunitense Jack Sock, testa di serie numero 13. Si è imposto in rimonta in cinque set: 26 62 36 64 62 dopo due ore e 57 minuti.