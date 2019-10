Resterà in carica per i prossimi quattro anni Tennis: Andrea Gaudenzi nuovo presidente Atp, in carica da gennaio 2020 Con un voto unanime, la nomina alla guida dell'associazione che riunisce i tennisti professionisti. Un incarico che inorgoglisce l'intero movimento tennistico nazionale

Condividi

Andrea Gaudenzi, 46 anni, di Faenza, ex giocatore azzurro di tennis, sarà il nuovo presidente dell'Atp, l'Associazione che riunisce i tennisti professionisti. La nomina è giunta oggi, all'unanimità, nel board dell'Atp. L'incarico avrà effetto a partire dal primo gennaio 2020. Gaudenzi avrà a disposizione quattro anni per guidare l'associazione.In carriera, Gaudenzi è stato numero 18 del mondo e ha vinto tre titoli (Casablanca nel 1998, St.Poelten e Bastad nel 2001). Tra le sue 'vittime', lo statunitense Pete Sampras al Roland Garros e l'elvetico Roger Federer al torneo di Roma del 2002. E' stato capitano dell'Italia nella finale di Coppa Davis del 1998, a Milano. Smessi i panni di tennista professionista, ha conseguito un master in Business Administration diventando manager e imprenditore. Ha creato una propria società di management, gestendo tra gli altri Fabio Fognini e Andreas Seppi. Oggi Gaudenzi vive a Londra, dà vita a startup nel settore musicale e dei giochi online. Nel tempo ha avviato una collaborazione di alto livello anche con la Federtennis italiana, e in virtù di questa esperienza è divenuto consulente di Atp Media, società che cura anche i diritti televisivi dei tornei Atp 250 e 500.Tra i messaggi di congratulazioni, quello di Angelo Binaghi, presidente della Federazione tennis italiana: "A nome dell'intero movimento tennistico nazionale, faccio le mie congratulazioni ad Andrea Gaudenzi per la sua nomina a presidente dell'ATP e gli auguro di avere grande successo nell'importante ruolo che ricoprirà dal prossimo gennaio. Evidentemente avevamo visto giusto quando, un paio di anni fa, gli chiedemmo di affiancare Sergio Palmieri nel rappresentare la Federazione italiana tennis presso gli organismi che gestiscono il tennis professionistico maschile e poi lo incoraggiammo ad accettare un ruolo in seno ad Atp Media. In quanto ex giocatore di vertice e, oggi, manager affermato, Andrea - conclude Binaghi - ha tutte le doti, sportive e professionali, necessarie a favorire l'ulteriore crescita del tennis mondiale, favorendone lo sviluppo armonico al riparo da spinte centrifughe".