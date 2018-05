Grande rimonta nel primo set poi lo spagnolo viene fuori Tennis, Internazionali di Roma: Fognini cede a Nadal a testa alta Si ferma ai quarti il cammino di Fabio Fognini agli Internazionali Bnl d'Italia. Il tennista ligure è stato sconfitto sul Centrale del Foro Italico da Rafael Nadal col punteggio di 4-6 6-1 6-2 in due ore 14 minuti di gioco. Buona comunque la prestazione dell'azzurro. Nadal ha vinto a Roma sette volte, arrivando dieci volte in semifinale.

Rafael Nadal approda in semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia al Foro Italico di Roma. Nadal, numero 2 del mondo e prima testa di serie, sconfigge in rimonta l'azzurro Fabio Fognini, numero 21 del ranking Atp, con il punteggio di 46 61 62 in due ore e un quarto di gioco.Il tennista ligure ha lottato a viso aperto, ma non è riuscito a piazzare lo sgambetto al campione spagnolo. Si è fermata ai quarti di finale – dove era approdato per la prima volta - l’avventura del davisman azzurro agli Internazionali . Nel match che apriva il programma sul Centrale il 30enne di Arma di Taggia dopo i successi su Gael Monfils - il 300esimo per lui nel circuito -, Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e sesta testa di serie (undicesima vittoria su un top ten), reduce dalla finale nel “1000” di Madrid, e il tedesco Peter Gojowczyk, ha ceduto con in tre set .(il primo combattutissimo, vinto con la rimonta da 14 a 64).Per il mancino di Manacor, sette volte trionfatore in questo torneo, si tratta della decima semifinale a Roma, mentre l'ultimo tennista italiano ad approdare tra i 'best 8' agli Internazionali BNL d'Italia rimane Andreas Seppi nell'edizione 2012. C’era anche il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, a fare il tifo per Fabio Fognini. In semifinale il maiorchino affronterà il vincitore dell'incontro tra Kei Nishikori e Novak Djokovic.