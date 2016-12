King Roger ​Tennis: torna Federer, in 8.000 all'allenamento a Perth Tifosi in estasi per il campione assente da Wimbledon

Roger Federer

Condividi

Alla passione non si comanda. In ottomila sono accorsi alla Perth Arena per il primo allenamento di Roger Federer sul cemento australiano in vista della Hopman Cup, la tradizionale esibizione a squadre che scatta domenica (la Svizzera di Federer e Bencic debutterà lunedì).E' stato proprio il 35enne fuoriclasse di Basilea a volere che il suo allenamento fosse aperto al pubblico visto che la "King Roger mania" ha fatto letteralmente andare a ruba i biglietti per le sfide della prossima settimana. Tifosi in estasi per il campione più amato, assente dalle competizioni ufficiali dalla semifinale di Wimbledon dello scorso luglio, persa al quinto set contro il canadese Raonic.