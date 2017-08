Mercati Le tensioni tra Nord Corea e Usa indeboliscono le borse mondiali

Condividi

di Marzio Quaglino Il nervosismo dagli ambienti politici si sposta sui mercati. Le tensioni tra Nord Corea e Stati Uniti hanno spinto a vendere sui mercati azionari e a spostarsi sui beni rifugio. L’apertura di Wall Street è stata negativa con il Dow Jones tornato sotto i 22mila punti. In Europa la peggiore è stata Londra che ha lasciato sul terreno l’1,44%, mentre Francoforte è scesa dell’1,15% e Parigi dello 0,59%. A Milano l’indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,76% appesantito dai titoli bancari.Tra le materie prime il petrolio dopo una fiammata oltre i 53 dollari al barile è poi ridisceso in chiusura dei mercati europei a quota 52,59. In decisa crescita l’oro, tipico acquisto in momenti di crisi. Il metallo giallo è a quota 1284 dollari l’oncia.Infine sul monetario euro in leggero calo su tutte le principali valute. Il cambio con il dollaro viene indicato a quota 1,1745.Aggiornamento ore 17.50