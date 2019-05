Il raduno in Sicilia ​Palermo, con orizzonti senza curvature i terrapiattisti a convegno: "La Nasa ci ha ingannato" L'obiettivo, confutare le più comuni teorie scientifiche: dalla terra "che ovviamente è piatta e la forza di gravità solo un'invenzione", ai viaggi nello spazio, perchè, per con buona pace della Nasa, "lo sbarco sulla Luna non si è mai verificato"

Tra curiosità, teorie e convinzioni a Palermo in una sala, quasi al completo ma con una nutrita presenza di giornalisti e fotografi, oltre ai simpatizzanti e numerosi scettici si svolge il raduno dei terrapiattisti. Dieci ore, dalle 9 alle 19, per mutare prospettiva e imparare a mirare orizzonti senza curvature.L'obiettivo, confutare le più comuni teorie scientifiche: dalla terra "che ovviamente è piatta e la forza di gravità solo un'invenzione", ai viaggi nello spazio, perchè, per con buona pace della Nasa, "lo sbarco sulla Luna non si è mai verificato".E c'è perfino chi si è presentato di buon mattino solo per svagarsi "come fosse uno spettacolo, anzi, più di un cabaret - rivelano Vincenzo Tura e Francesco Sinacori - Facciamo parte di un gruppo di fantacalcio e volevamo portare una decina di persone. Alla fine con una spesa di appena 20 euro (il costo di iscrizione) è un'occasione in cui sai che riderai tutto il tempo"."La foto del buco nero? Un falso, sembra una mentina: un buco con la menta intorno". Così Albino Galuppini, uno tra gli organizzatori del convegno. Agli scettici, non pochi tra i presenti in sala, li esorta "a informarsi 'zeteticamente'" e a supporto delle sue teorie cita le rotte dei voli intercontinentali: "Osservando l'orizzonte si intuisce chiaramente che la terra è piatta. Infatti a breve elimineranno i finestrini dagli aerei". Insomma, è tutta una grande mistificazione, come nei film: "Viviamo dentro una di gabbia di controllo senza sbarre che ci controlla - aggiunge - chiedete agli autori di Matrix, un film profetico e predittivo". Ma chi c'e' all'origine di questa manipolazione? "Dietro le quinte ci sono i poteri occulti".Non mancano i momenti di tensione. Quando uno dei relatori, Albino Galuppini dice che ''il sole, piccolo piccolo, gira sopra la terra piatta percorrendo una spirale ed è per questo che cambiano le stagioni'', uno dei partecipanti, un fisico, gli chiede: ''Percorre la spirale in base a quale principio?''. A rispondere è un 'terrapiattista': "Quando avremo il Cern a disposizione lo scopriremo'', mentre lo stesso Galuppini dice: "Dobbiamo rottamare tutta la scienza che ci hanno fatto studiare, non abbiamo ancora le risposte. Ci vogliono nuovi studi''.