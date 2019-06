Friuli-Venezia Giulia Terremoti: nuova scossa in Friuli a Tolmezzo, 3,1 magnitudo

Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 3,1 (Ml Richter), è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona di Tolmezzo, in provincia di Udine, alle 15.40 di oggi. L'epicentro è stato localizzato a un chilometro a ovest di Tolmezzo, a una profondità di 4,6 chilometri. È la terza replica di magnitudo superiore a forza 3 registrata nella zona dal 14 giugno scorso, quando una prima scossa di magnitudo 4.0 si era verificata alle 15.57. E poco prima un terremoto superiore a forza tre era stato registrato a una quarantina chilometri dal Friuli, in Slovenia.L'ultima replica del sisma, quest'oggi, si è registrata nella giornata clou dell'adunata Triveneta degli alpini, che ha visto sfilare stamani 18 mila penne nere nella cittadina carnica dove è stata stimata una presenza di circa 30 mila persone. Il terremoto, tuttavia, non ha rovinato la festa.Una prima scossa, di magnitudo 3,5 (Mi Richter) era stata registrata già alle 6,30 di ieri mattina con epicentro a 1 chilometro a sud di Tolmezzo, in comune di Verzegnis (Udine). Secondo gli esperti che stanno monitorando l'evento sismico, nei prossimi 2-3 giorni si registrerà una serie di nuove scosse, la maggior parte delle quali neppure avvertibili dalla popolazione. Nei primi 3-4 giorni dalla scossa principale c'è il 50% di probabilità che si sviluppino eventi sismici di magnitudo pari o di poco inferiore, hanno sottolineato gli esperti. Molto più remota, invece, la probabilità che si verifichino scosse di magnitudo più elevata.