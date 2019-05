ITALIA

Il sisma ​Alle 10,13 trema la Puglia: terremoto di magnitudo 3.9 nell'area di Barletta Scuola evacuate e tanto spavento in molti comuni della provincia a nord di Bari. La scossa è stata avvertita anche a Bari e in alcuni comuni della provincia di Taranto. A Bari per precauzione è stato evacuato il Palazzo di Giustizia di via Dioguardi, e in alcune scuole gli alunni sono stati fatti uscire dalle aule

Condividi Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Puglia alle ore 10.13. Secondo le prime rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è stata registrata una magnitudo di 3.9, a quattro chilometri a sud est di Barletta.



L'epicentro, secondo l'Ingv, è a quattro chilometri a sudest di Barletta con una profondità di 34 chilometri.



Scuole evacuate e tanto spavento in molti comuni della provincia a nord di Bari. La scossa è stata avvertita anche a Bari e in alcuni comuni della provincia di Taranto.



[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.9 ore 10:13 IT del 21-05-2019 a 4 km SE Barletta (BT) Prof=34Km #INGV_22299431 https://t.co/ywY4SRilEt — INGVterremoti (@INGVterremoti) 21 maggio 2019



Evacuato palazzo di giustizia di Bari

