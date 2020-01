Avvertita anche a Tirana e più a sud fino a Valona Terremoto in Albania, scossa di magnitudo 5.0 a Durazzo. Percepita anche in Puglia Ancora una scossa tellurica nella città dove il 26 novembre scorso il terremoto aveva causato 50 morti e 2000 feriti

Trema ancora la terra in Albania: una scossa di magnitudo 5.0 è stata registrata con epicentro a Durazzo. Lo riferisce l'Istituto albanese di geologia. La scossa si è avvertita distintamente anche nella capitale Tirana e più a sud fino a Valona.Il terremoto, localizzato anche dalla sala sismica Ingv di Roma, si è verificato lungo la costa settentrionale dell'Albania alle 21.15 ora italiana, con coordinate geografiche latitudine 41.47, longitudine 19.5 a una profondità di 13 km.La scossa, in forma molto più lieve, è stata avvertita anche in Puglia, tra le province di Brindisi, Taranto e Lecce.Il 26 novembre scorso l'Albania è stata colpita da un forte terremoto di magnitudo 6.5. Il bilancio definitivo della tragedia è stato di 50 morti e circa 2000 feriti.