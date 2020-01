ITALIA

2020/01/19 10:58

Non si registrano danni a persone o cose Terremoto, due scosse in Piemonte: magnitudo 3.1 nel Cuneese e 2.6 nell'Alessandrino Secondo l'Ingv la terra in Piemonte ha tremato due volte in un ristretto arco temporale. Comunque forze dell'ordine e protezione civile non hanno raccolto segnalazioni telefoniche

Alle 6.22 di stamani era stata registrata una prima scossa fra l'Astigiano e il Cuneese, con epicentro a 2 chilometri da Neive (Cuneo) e Coazzolo (Asti), a una profondità di 12 chilometri. Il nuovo evento invece è stato avvertito in una zona a quattro km ad est di Borghetto di Borbera (Alessandria) a una profondità di 9 chilometri.



Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco e dalla Compagnia Carabinieri di Novi Ligure, non ci sono state chiamate ai centralini. Anche la Protezione civile non ha raccolto segnalazioni di danni a cose o persone.



[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 08:59 IT del 19-01-2020 a 4 km E Borghetto di Borbera (AL) Prof=9Km #INGV_23791881 https://t.co/9dsxhwAANN — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 19, 2020

