Terremoto, Errani conferma: "Lascio, ora parola ai territori"

"Lascio, ma non per motivi personali, nè per motivi politici. Il compito che era stato individuato per il commissario è compiuto ed è ora il tempo che la parola passi ai territori": Vasco Errani, intervistato durante uno speciale Tg3 dedicato all'anniversario del terremoto, ha confermato che tra qualche giorno non sarà più commissario straordinario del governo per le aree dell'Italia centrale colpite dai terremoti dello scorso anno."Il compito del commissario straordinario - ha detto Errani - era quello dei definire le norme primarie per avviare la ricostruzione e questo lavoro è stato fatto grazie all'azione del governo e del parlamento. Era, inoltre, quello di mettere a punto le ordinanze per far fronte all'emergenza ed anche questo lavoro è stato fatto. Ora è essenziale l'azione dei territori: a loro compete portare avanti il processo di ricostruzione, perché, sia chiaro a tutti, non si ricostruisce dall'alto", ha concluso Errani.