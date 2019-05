Non sono segnalate vittime Filippine scossa di terremoto di magnitudo 6.2

Terremoto di magnitudo 6.2 nelle Filippine. La scossa è stata registrata davanti alle coste meridionali delle Filippine. L'epicentro è stato individuato a 42 Km a Sudest di Pondaguitan, con ipocentro a 90,2 Km di profondità. Per il momento non si registra allerta tsunami. Lo rende noto l'istituto geofisico americano (USGS). Secondo le informazioni diffuse dal governo, non sono segnalate vittime.