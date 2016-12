Terremoto, premier Gentiloni a Norcia e Amatrice: "Evidente la volontà di ricostruire"

"C'è un segno di volontà di riprendere, di ricostruire e soprattutto di guardare al futuro, fa molto piacere se posso incoraggiare questa volontà con l'impegno di tutte le istituzioni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, iniziando a Norcia la visita nelle zone colpite dal terremoto."La piazza - ha sottolineato il premier - fa una doppia impressione: da una parte l'impatto delle distruzioni, dall'altra di come si stia lavorando, con la gabbia attorno alla chiesa, con la torre che è stata messa in sicurezza. Quindi l'impegno delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del fuoco, di tutti i volontari, ma anche tecnicamente un lavoro di grandissima qualità". Gentiloni ha quindi espresso "l'incoraggiamento al sindaco, alla Regione, alle autorità locali. E poi l'augurio di buon Natale, che era la cosa principale da fare in questi giorni a tutti quanti".Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, è arrivato a Norcia. La città di San Benedetto, pesantemente colpita dal sisma del 30 ottobre scorso, è la prima delle tre tappe del viaggio che questa mattina porterà il premier a visitare anche San Ginesio (Macerata) e Amatrice (Rieti), dove il suo arrivo è previsto per le 12. Nella città reatina, devastata dal terremoto del 24 agosto, terrà un punto con i giornalisti presso la nuova mensa nell'area food. Nelle scorse settimane Gentiloni, allora ministro degli Esteri del Governo Renzi, aveva visitato un'altra città colpita dal sisma, Tolentino, in provincia di Macerata.