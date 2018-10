Terremoto ad Haiti, almeno dieci morti La scossa alle 2.11 italiane in mare a 12 miglia (19 km) a nord-ovest di Port-de-Paix, sulla costa settentrionale di Haiti. L'ipocentro stato localizzato a 7,3 miglia (11,7 chilometri) di profondit. Distrutte alcune case a Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme e Turtle Island. Tra le strutture danneggiate, anche la chiesa Saint-Michel a Plaisance

Almeno 10 persone sono morte a causa del terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito ieri sera Haiti: lo riporta il quotidiano britannico Guardian citando la polizia e il ministro dell'Interno Reynaldo Brunet.Secondo il capo della polizia regionale nel nordovest del Paese, Jackson Hilaire, sette persone sono morte a Port-de-Paix mentre Brunet ha detto che tre persone sono morte più a sud, nella cittadina di Gros-Morne.Il premier di Haiti, Jean Henry Ceant, ha annunciato la creazione di un comitato di crisi, con diversi ministri per coordinare l'emergenza.Il terremoto si è verificato alle 2.11 italiane in mare a 12 miglia (19 km) a nord-ovest di Port-de-Paix, sulla costa settentrionale di Haiti. L'ipocentro stato localizzato a 7,3 miglia (11,7 chilometri) di profondit. Distrutte alcune case a Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme e Turtle Island. Tra le strutture danneggiate, anche la chiesa Saint-Michel a Plaisance.La scossa è stata avvertita nella capitale haitiana, ma anche in varie città del sud e in diverse parti della Repubblica Dominicana, dove ha causato il panico tra i residenti.Otto anni fa, il 12 gennaio 2010, Haiti subì un devastante terremoto di magnitudo 7 sulla scala Richter, seguito da tre scosse di assestamento sopra la magnitudo 5, che causarono più di 300.000 morti, altrettanti feriti e circa 1 milione e mezzo di senza tetto.