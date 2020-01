La terra trema in Iran, terremoto di 4.5 gradi vicino a impianto nucleare

Un terremoto pari a 4,5 gradi di magnitudo sulla scala Richter ha fatto tremare un'area in Iran in cui è situato un impianto nucleare. Lo ha registrato l'Usgs, l'istituto sismologico statunitense che monitora i movimenti tellurici del pianeta. Il terremoto, secondo il centro di geofisica di Teheran, è occorso alle 5.50 del mattino locali (3.50 in Italia) a una profondità di 9 km tra le città di Borazjan e di Bushehr. Nella seconda si trova l'impianto nucleare. Secondo Teheran, non ci sarebbero vittime.