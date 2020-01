Terremoto. Scossa di magnitudo 2.7 ad Andria, nessun danno

ITALIA

2020/01/08 11:29

Condividi Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata, alle 8.50, dalla Rete sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nella zona di Andria. L'evento è stato localizzato ad una profondità di 9 chilometri. Alcune scuole sono state evacuate per precauzione. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si è messo immediatamente in contatto con la Protezione civile regionale. La scossa, seppur lieve, è stata avvertita dalla popolazione che ha contattato il 118 della BT ed i Vigili del Fuoco per informazioni.



Non si sono comunque registrati finora danni a persone o cose. La sala operativa regionale ha Informato la Sala Italia del Dipartimento della Protezione civile ed è in contatto con l'Ingv. "Il presidente Emiliano - si legge nella nota - continuerà a seguire l'evolversi della vicenda in contatto con i dirigenti e i tecnici della Protezione civile regionale".



[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.7 ore 08:50 IT del 08-01-2020 a 5 km S Andria (BT) Prof=9Km #INGV_23752831 https://t.co/uTvWpdKAZX — INGVterremoti (@INGVterremoti) 8 gennaio 2020





Sequenza di scosse in questi primi giorni del 2020

Ieri sera, 7 gennaio, alle 19.41, è stata è stata registrata una scossa di magnitudo 2.5 nel Tirreno Meridionale. Il 6 gennaio una scossa di magnitudo 2.8 è stata avvertita a Ragalna, in provincia di Catania alle 14.12. Un'altra di 2.6 alle 7.12 a Monterenzio, nel bolognese. La scossa più forte, registrata in questi giorni in Italia, in Abruzzo alle 23.32 del 5 gennaio a Campotosto, nell'aquilano.

