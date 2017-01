Terremoto: quelli 'in serie' dal 1980. Casi simili ma mai identici, nessuno come quello odierno

Nel 1980 in Irpinia la terra ha tremato per tre volte a distanza di pochi secondi, terremoti ravvicinati ci sono stati in seguito anche nel 1984 in Val Comino, nel 1997 a Colfiorito e ancora nel 2002 a San Giuliano di Puglia: i terremoti 'in serie' non sono una novità: "ci sono tanti casi simili, mai identici", ha osservato il sismologo Alessandro Amato. Tuttavia, ha aggiunto, "modalità" simili a quelle osservate nei quattro terremoti di magnitudo superiore a 5 avvenuti oggi nell'Aquilano "non si sono mai viste recentemente".al primo terremoto di magnitudo 6,5, sono seguiti almeno altri due terremoti di magnitudo confrontabile, a distanza di 20 secondi l'uno dall'altro, percepiti come un'unica scossa. Questa successione è stata notata solo a distanza di tempo perché allora non c'erano ancora strumenti che permettessero di analizzare e riconoscere scosse così ravvicinate., tra Lazio e Abruzzo, la prima scossa di magnitudo 5,9 è stata seguita l'11 maggio da un terremoto di magnitudo 5,5., in Umbria, il terremoto di magnitudo 5,8 avvenuto in piena notte, alle 2:3, è stato seguito a nove ore di distanza da un sisma di magnitudo 6,1., in Molise, il terremoto di magnitudo 5,7 avvenuto alle 11,32 del mattino ha provocato il crollo della scuola nel quale sono morti 27 bambini e un'insegnante; a poco più di 24 ore di distanza, alle 16:09 del primo novembre, è stato seguito da un altro terremoto di magnitudo 5,7.ad aprire la sequenza del Reatino era stato il terremoto di magnitudo 6,0 avvenuto alle 3.36, seguito alle 4.32 da una scossa di magnitudo 5,1 e un minuto più tardi da una scossa di magnitudo 5,4. Alle 17.10 del 26 ottobre nella stessa zona è avvenuto un terremoto di magnitudo 5,4, seguito alle 19.18 da un sima di magnitudo 5,9 e, alle 6.40 del 30 ottobre, da un altro terremoto di magnitudo 6,5.