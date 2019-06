Terremoto, scossa di magnitudo 4.0 vicino Udine. Non risultano feriti né danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona di Tolmezzo, in provincia di Udine, alle 15.57. L'epicentro è stato localizzato nel comune di Verzegnis, ad una profondità di 5 chilometri.La scossa è stata avvertita in alto Friuli e anche a Udine ma dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, in contatto con le strutture sul territorio, non risultano feriti né danni.