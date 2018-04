Il sisma Terremoto, forte scossa nelle Marche: magnitudo 4.7, epicentro a Muccia, Macerata Scossa di magnitudo 4.7 secondo l'Ingv, l'Istituto nazionale di vulcanologia registrata alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità

#terremoto ML 4.7 ore 05:11 IT del 10-04-2018 a 2 km SW Muccia (MC) Prof=9Km https://t.co/8zJmZ1rMuI — INGVterremoti (@INGVterremoti) 10 aprile 2018

Una forte scossa di terremoto all'alba nelle Marche. Scossa di magnitudo 4.7 secondo l'Ingv, l'Istituto nazionale di vulcanologia, registrata alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità.Oltre che nelle Marche, la scossa stata chiaramente avvertita anche in Umbria. Al momento non si hanno notizie di eventuali danni a persone o cose ma di certo la scossa è stata avvertita dalla popolazione in una vasta area dell'Italia centrale.Sui social molte le testimonianze di persone svegliate dal sisma. A Rainews24 il Sindaco di Peive Torina ha confermato che la scossa è stata intensa, in un'area già duramente colpita dagli eventi sismici del 2016 e al centro anche nei giorni scorsi di uno sciame sismico.Dopo il forte sisma del Centro Italia del 2016, nella zona di Muccia la terra era tornata a tremare con frequenza e intensità già da alcuni giorni. In particolare, il 4 aprile se ne erano registrate una di magnitudo 4 alle 4:19 e una di magnitudo 3.6 alle 20:41. L'epicentro di questa ultima scossa di magnitudo 4.7 stato a 53 km da Perugia, 65 da Terni e 85 dall'Aquila. Già si sono registrate 4 lievi repliche di magnitudo 2 o 2.1.La scossa è stata avvertita anche a Perugia e in altre zone dell'Umbria. Ai vigili del fuoco del capoluogo umbro non sono comunque giunte chiamate per chiedere informazioni. Diverse invece le segnalazioni e i commenti su Facebook.