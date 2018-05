L'epicentro a Gropparello Paura per una scossa di terremoto nel Piacentino: magnitudo 4.3 Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose

di Tiziana Di Giovannandrea Un evento sismico è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Piacenza alle 18.41 con magnitudo 4.3, nella scala Richter.Sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.Il sisma, con epicentro localizzato tra i comuni di Gropparello, Ponte dell'Olio, Bettola, in provincia di Piacenza, ad una profondità di 28 chilometri, è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Non si hanno, al momento, notizie di danni alle persone o cose.Alla prima scossa sempre nella stessa zona ha fatto seguito una seconda di magnitudo più bassa, 2.6. Tante le chiamate ai Vigili del Fuoco. A Piacenza città il terremoto è stato avvertito soprattutto ai piani alti dei palazzi.Il terremoto arriva proprio alla vigilia del sesto anniversario del sisma emiliano che nel 2012 colpì duramente le province vicine: le due scosse del 20 e del 29 maggio causarono 28 morti e 300 feriti, 45mila sfollati e danni per 13,2 miliardi tra le province di Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia.La protezione civile è attivata, ma per la notte non sono stati allestiti piani di soccorso, la gente dovrebbe dormire nelle proprie case.