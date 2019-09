Indagini per verificare l'esistenza di eventuali danni pubblici Terremoto: la Corte dei Conti indaga sulla ricostruzione in Umbria L'inchiesta nasce probabilmente dalle segnalazioni di cittadini e comitati delle zone terremotate preoccupati per i ritardi della ricostruzione. Massimo riserbo sui contenuti.

La Corte dei Conti dell'Umbria ha aperto un fascicolo sulla ricostruzione post sisma del 2016. Le indagini della procura regionale sono volte ad accertare eventuali 'danni pubblici' per il mancato o tardivo avvio della ricostruzione in seguito al terremoto che ha colpito la Valnerina nel 2016 e per la mancata adozione del piano di ricostruzione. L'inchiesta avviata dalla procura della Corte dei Conti dell'Umbria sulla ricostruzione post sisma si trova in fase istruttoria. Sui contenuti è mantenuto il massimo riserbo, ma già nei mesi scorsi il procuratore Antonio Giuseppone, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della magistratura contabile, si era detto "preoccupato per i ritardi nella ricostruzione, che stenta a decollare". E' probabile che le indagini siano il risultato di segnalazioni di cittadini e comitati delle zone terremotate.Intanto arrivano novità proprio in merito alla ricostruzione. L'ufficio speciale ricostruzione Umbria infatti comunica che i proprietari le cui case hanno subito danni lievi in seguito al sisma del 2016 dovranno, entro il 30 settembre, comunicare l'avvenuto affidamento dell'incarico al professionista. Il 31 dicembre 2019 scade il termine per la presentazione della domanda di contributo, prorogato con l'ordinanza n. 81 del 27 giugno 2018. Entro il 30 settembre 2019, quindi, i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione dovranno trasmettere tramite Pec al Commissario straordinario e ai vice Commissari, il conferimento dell'incarico al professionista per la presentazione della pratica relativa agli interventi di immediata esecuzione. Il mancato rispetto del predetto termine per la presentazione della domanda e delle modalità di presentazione della stessa - sottolinea l'ufficio speciale ricostruzione Umbria - determina l'inammissibilità della richiesta di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.