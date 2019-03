Salvini: "Non passi per matto del paese" Terrore bus. Gip: strage con finalità terroristiche. Sy ha simulato problemi psichici Convalidato il fermo per Ousseynou Sy. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato le accuse

Il dirottamento del bus con 51 bambini, al quale poi Ousseynou Sy ha dato fuoco, configura il reato di strage aggravata dalla finalità terroristica. Lo ha stabilito il gip di Milano Tommaso Perna nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 47enne, nella quale vengono confermati anche gli altri reati di sequestro di persona, resistenza e incendio contestati dal capo del pool dell'Antiterrorismo milanese Alberto Nobili e dal pm Luca Poniz.Facendo riferimento a "voci" di "bambini morti in mare" che l'avrebbero spinto all'azione, nell'interrogatorio di convalida dell'arresto, Ousseynou Sy, l'autista che ha dirottato un bus con 51 bambini e gli ha dato fuoco tre giorni fa, ha fornito "una posticcia e maldestra opera di rivisitazione della realtà" al fine "di poter contare sui benefici conseguenti ad una eventuale, ed improbabile, dichiarazione di incapacità di intendere e di volere" aggiunge il gip di Milano Tommaso Perna.Ousseynou Sy, l'attentatore dell'autobus della scolaresca di Crema, "non lo si faccia passare per il matto del paese perché mi sembra che nella sua criminalità abbia pianificato qualcosa di assolutamente devastante". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando a margine del forum di Confcommercio. "Lascio decidere agli inquirenti e ai giudici e ai Carabinieri - ha proseguito - certo non mi sembra sicuramente una persona molto a posto però la premeditazione dell'attacco mi sembra che ci fosse tutta, io non vado in giro con pistole, coltelli, taniche di benzina e quant'altro"."Se verrà condannato per terrorismo la cittadinanza la perde", ha poi sottolineato Salvini, aggiungendo: "i ragazzi di Crema se potessi li incontrerei molto volentieri così come incontrerei molto volentieri i Carabinieri che sono stati bravissimi".