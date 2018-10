Terrorismo Crescono i jihadisti in Italia, primato espulsioni in Ue Nel 2018 la media è salita a dieci soggetti espulsi ogni mese (rispetto agli 8 al mese del 2017). I soggetti colpiti dal provvedimento sono soprattutto maghrebini. L'intelligence dell' antiterrorismo indaga su feste o piccoli banchetti in carcere da parte di alcuni estremisti islamici dopo le notizie di attentati in Europa

Arresto Elman Elmahdi, ideologo Isis

Condividi

Cresce il numero dei presunti jihadisti o islamisti radicalizzati in Italia ed espulsi per motivi riguardanti i rischi del terrorismo. Il numero è nettamente maggiore a quello di tutti i Paesi dell'Unione europea. Nel 2018 la media è salita a dieci soggetti espulsi ogni mese (rispetto agli 8 al mese del 2017). Dal 2018 fino ad oggi sono stati 105 i provvedimenti presi dal ministero dell'Interno, le Prefetture e le autorità giudiziare, raggiungendo quota 340 negli ultimi tre anni.I soggetti colpiti dal provvedimento di espulsione sono soprattutto maghrebini, tra cui marocchini, tunisini ed egiziani. Seguono persone di nazionalità pakistana, afghana o provenienti dalle regioni balcaniche. Nel 2017 erano state 105, nel 2016 erano state 66, stesso numero nel 2015.Feste e piccoli banchetti da parte di alcuni estremisti islamici nelle carceri italiane, dopo le notizie degli attentati in Europa. E' il fenomeno su cui continua a concentrarsi l'intelligence dell'antiterrorismo, che monitora alcuni soggetti per individuare persone radicalizzate e sospetti jihadisti. Per gli investigatori italiani dell'antiterrorismo, le carceri restano uno dei maggiori focolai per gli estremisti, perchè sono un luogo sociale dove si verifica il maggior numero di scambio di informazioni tra le persone esposte al rischio di radicalizzazione. E' sempre in carcere che - riferiscono gli investigatori - molti radicalizzati vengono a contatto e in casi sporadici creano contatti con esponenti della criminalità organizzata, ma fino ad ora non è emerso nessun colegamento tra mafie e terrorismo islamico.