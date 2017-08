​Terrorismo, in Europa occidentale nel 2016 meno dell'1% delle vittime La gran parte degli attentati in Medio Oriente e Africa

Corteo contro il terrorismo a Stoccolma

Le vittime in Europa occidentale degli attentati terroristici ammonta a meno dell'1 per cento delle 34.676 persone uccise in questo tipo di episodi nel 2016 e al 2 per cento come numeri di attacchi.L'afferma uno studio condotto dal Global Terrorism Database dell'Università del Maryland.Le zone con più vittime per la violenza terroristica sono il Medio Oriente e l'Africa settentrionale, secondo lo studio.L'Europa occidentale ha subìto il 2 per cento degli attacchi nel 2016, pari a 269 su 13.488. Le vittime sono state 238 su 34.676, cioè lo 0,7 per cento.Invece in Africa e Medio Oriente sono morte 19.121 persone, il 55 per cento. Solo l'Iraq ha registrato nove degli 11 attentati più sanguinosi del 2016, entrambi condotti dai terroristi del sedicente 'Stato islamico'.