A Milano altre barriere antifurgone in aree sensibili Terrorismo, rafforzate misure di sicurezza in tutta Italia dopo attacco a Barcellona Nella Capitale si sta pensando al potenziamento dei turni del personale di pubblica sicurezza e l'installazione di barriere, come new jersey o fioriere, nelle vie del centro storico. Premier a Palazzo Chigi in contatto con ministri Esteri-Interno

Condividi

"Tenere elevato il livello di vigilanza in tutta la Penisola". E' quanto ha chiesto il ministro dell'Interno Marco Minniti, al termine del vertice del Comitato Antiterrorismo, "rafforzando sul territorio le misure di sicurezza a protezione degli obiettivi ritenuti più a rischio, nonché verso i luoghi che registrano particolare affluenza e aggregazione di persone". In particolare a Roma verranno sensibilizzate ulteriormente le misure. Secondo quanto emerso al termine delle riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza infatti si sta pensando al potenziamento dei turni del personale di pubblica sicurezza e l'installazione di barriere, come new jersey o fioriere, nelle vie del centro storico come via del Corso e via dei Fori Imperiali, zone pedonali e molto affollate. Nella Capitale ricordiamo che il livello di sicurezza è altissimo, con camionette dell'esercito dislocate nei punti nevralgici della città e piani straordinari di controllo, sensibilizzate ulteriormente le misure. Particolare attenzione alle aziende di autonoleggio, affinché segnalino qualsiasi situazione anomala, e ai furgoni diretti in città, in particolare quelli in transito nel centro storico."Il livello di attenzione non si è mai abbassato - spiega a LaPresse il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo – il dispositivo approntato per il Giubileo non è mai stato revocato. Abbiamo rafforzato le misure di sicurezza e il numero delle forze dell'ordine presenti sul territorio".Anche Milano si preapara a rafforzare le misure per prevenire eventuali attacchi terroristici: altre barriere antifurgone sono previste in prossimità del Duomo, Galleria e Corso Vittorio Emanuele. La polizia locale ha già installato i new jersey agli ingressi della Galleria, in via Agnello e in via San Pietro all'Orto all'angolo con Corso Vittorio Emanuele e ha potenziato quelli già presenti in via dei Mercanti all'angolo con piazza Cordusio. Ulteriori disposizioni, come il rafforzamento delle pattuglie a presidio di obiettivi sensibili e il controllo dei furgoni in circolazione, arriveranno anche nel resto della città, in centro soprattutto ma anche nelle zone della movida e dello shopping."In accordo con la prefettura - ha spiegato l'assessora alla Sicurezza Carmela Rozza - la polizia locale ha svolto diversi sopralluoghi in aree sensibili del centro e nelle zone della movida per capire dove rafforzare presìdi e controlli". Ed è sulla base di questa mappatura che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, convocato dalla prefetta Luciana Lamorgese, definirà punto per punto dove e come intervenire. "Le misure in atto sono già al massimo livello - ha assicurato la prefetta - e verrà approfondita ogni situazione che meriti attenzione, anche con l'adozione di eventuali ulteriori misure per garantire la sicurezza dei cittadini"."Già da mesi a Palermo sono in atto misure di prevenzione legate alla sicurezza pubblica, sperimentate con successo durante le tante manifestazioni pubbliche che hanno portato in città decine se non centinaia di migliaia di persone o che hanno coinvolto personalità internazionali". Lo dichiara in una nota il sindaco Leoluca Orlando in merito al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza riunitosi oggi.Pomeriggio di lavoro a Palazzo Chigi per il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che domani interverrà a Rimini all'apertura del Meeting. Il premier, a quanto si apprende da fonti della presidenza del Consiglio, è in continuo contatto con i ministri degli Esteri e dell'Interno, per seguire gli sviluppi degli attentati che hanno coinvolto i nostri connazionali e per le misure di prevenzione e di sicurezza adottate in Italia.