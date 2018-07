Gli otto salvati nei giorni scorsi sono in buone condizioni Thailandia, terzo giorno di soccorsi: oggi si recuperano gli ultimi cinque Sotto la pioggia battente sono riprese questa mattina alle 10 (5 ora italiana) le operazioni di recupero degli ultimi cinque atleti rimasti nella grotta

Nonostante la forte pioggia sono riprese questa mattina alle 10, le cinque in Italia, le operazioni per estrarre dalla grotta di Tham Luang i quattro ragazzi e il loro allenatore, ancora intrappolati. "Devono essere tirati tutti fuori oggi", ha affermato il responsabile dei soccorsi.









I primi otto ragazzi recuperati dalla grotta Tham Luang in Thailandia sono tutti in buone condizioni fisiche e mentali: lo ha reso noto il ministro della Sanita' thailandese, Jesada Chokedamrongsuk. "Sono tutti in un buono stato mentale e oggi nessuno ha la febbre", ha riferito il ministro parlando all'ospedale Chiang Rai. Due ragazzi, però, sono sotto antibiotici per un possibile principio di polmonite, hanno riferito fonti sanitarie.



I ragazzi salvati tra domenica e lunedì, di età compresa tra i 12 e i 16 anni resteranno in osservazione per una settimana. Il ministro ha spiegato che tutti i ragazzi sono stati sottoposti a esami del sangue e a radiografie e sono tutti in grado di muoversi, di mangiare e di parlare. Anche se restano in isolamento, alcuni dei genitori hanno potuti vederli da dietro a un vetro. Intanto nell'area della grotta in cui sono ancora bloccati quattro ragazzi e l'allenatore della loro squadra di calcio ha ripreso a cadere una pioggia battente. Il livello dell'acqua è cresciuto da ieri, ma questo non ha pregiudicato le operazioni di soccorso che vede impegnati 90 subacquei, dei quali 50 sono stranieri.











Il portavoce ufficiale delle operazioni, Narongsak Ossottanakorn, ha comunicato che al recupero partecipano 18 sub, 13 stranieri e 5 thailandesi. I livelli di acqua che inondano parzialmente la grotta sono diminuiti in modo significativo, in modo che i bambini possano camminare per gran parte del viaggio. I sub devono percorrere 1,7 chilometri, per un totale tra andata e ritorno che richiede 11 ore. Per questo le operazioni potrebbero durare 2 giorni e saranno dipendenti dalla condizioni del tempo. Medici e soccorritori attendono all'interno e in prossimità dell'uscita della grotta, dove sono stati spostati un migliaio di giornalisti. I 12 ragazzi sono divisi in 4 gruppi, il primo da quattro e gli altri da tre persone. Lo riferisce il Bangkok Post, confermando che i ragazzi usciranno comunque uno alla volta, accompagnati ognuno da due sommozzatori. Il coach sarà l'ultima persona a rivedere la luce.