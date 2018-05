ECONOMIA

2018/05/30 05:48

In vista del G7 Il tesoro Usa: guardiamo all'Italia, per ora nessun impatto sistemico Il Tesoro americano ritiene inoltre che sia meglio per l'Italia e gli altri paesi dell'area euro risolvere i loro problemi senza grandi cambiamenti all'intero di Eurolandia. Italia e volatilità saranno in agenda nel G7 in Canada

Condividi Il Tesoro americano sta seguendo da vicino gli sviluppi della situazione italiana e al momento non vede alcun impatto sistemico legato alla volatilità in Italia e sui mercati internazionali che preoccupi gli Stati Uniti. Lo afferma un funzionario del Tesoro americano in vista del G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali che si terrà a Whistler, in Canada. Il Tesoro precisa inoltre che non è ancora chiaro chi rappresenterà l'Italia come ministro delle Finanze agli incontri. L'Italia e la volatilita' saranno comunque nell'agenda del G7 finanziario.



Il Tesoro americano ritiene inoltre che sia meglio per l'Italia e gli altri paesi dell'area euro risolvere i loro problemi senza grandi cambiamenti all'intero di Eurolandia. ''Sarebbe meglio se risolvessero le cose all'interno dell'area euro senza grandi cambiamenti, e sicuramente l'Italia ha l'occasione per farlo'' mette in evidenza il Tesoro, secondo quanto riporta la stampa Usa.

