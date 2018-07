Thailandia, il governatore: "Non serviranno mesi per salvare ragazzi"

Non serviranno mesi per estrarre i dodici ragazzi thailandesi e il loro allenatore dalla grotta in cui si infilarono il 23 giugno scorso.Narongsak Osotthanakorn, governatore della provincia di Chiang Rai e capo delle operazioni di soccorso, ha smentito come "ridicole" le affermazioni di un ufficiale della marina che aveva indicato quest'arco di tempo per il recupero dei tredici.Quando avverrà questo, però, non è chiaro. Forse in serata, ha detto lo stesso governatore alla Cnn, ma è preferibile che "l'ambiente nella grotta sia il più possibile privo di acqua". "La nostra priorità - ha aggiunto, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa tedesca Dpa - è la loro salute. Non sono fisicamente forti abbastanza per nuotare o immergersi". Proprio per questo una delle opzioni al vaglio è quella del recupero dall'alto."È la migliore - ha spiegato Bruce Konefe, esperto in immersione che assiste la marina - e cioè trivellare dall'alto la grotta e recuperarli da sopra.Gli elicotteri che sorvolano la zona, sono lì proprio per individuare il punto migliore".Intanto, è stata installata una linea telefonica, in modo da dare ai ragazzi la possibilità di parlare con i propri cari. Dopo dieci giorni nei quali non si è saputo nulla di loro, è già un miracolo.