MONDO

2017/01/10 15:01

Il caso delle bandiere strappate Thailandia, restano in cella i due italiani condannati con la condizionale. In attesa di espulsione In un video i due italiani avevano chiesto scusa per il loro gesto

Thailandia: scarcerati i due italiani che hanno strappato bandiere nazionali, saranno espulsi

Thailandia: scarcerati i due italiani che hanno strappato bandiere nazionali, saranno espulsi Strappano bandiere in Thailandia, arrestati 2 italiani

Strappano bandiere in Thailandia, arrestati 2 italiani Thailandia, il video dei ragazzi italiani arrestati per aver strappato bandiere Condividi Restano in una cella della stazione di polizia di Krabi i due altoatesini condannati oggi in Thailandia con la condizionale - in attesa di espulsione - per aver strappato e gettato a terra alcuni tricolori nazionali. Lo precisano fonti diplomatiche a Bangkok.



Tobias Gamper (20 anni) e Ian Gerstgrasser (18) sono stati condannati oggi pomeriggio a una pena i cui termini saranno diffusi solo domani, ma che per usufruire della condizionale è necessariamente inferiore ai due anni.



L'iter di espulsione prevede la consegna dei due nei prossimi giorni alla polizia dell'immigrazione del paese, con successiva custodia nel centro di detenzione temporanea dell'immigrazione di Bangkok, prima di un rimpatrio che avverrà verosimilmente nel giro di alcune settimane. Restano in una cella della stazione di polizia di Krabi i due altoatesini condannati oggi in Thailandia con la condizionale - in attesa di espulsione - per aver strappato e gettato a terra alcuni tricolori nazionali. Lo precisano fonti diplomatiche a Bangkok.Tobias Gamper (20 anni) e Ian Gerstgrasser (18) sono stati condannati oggi pomeriggio a una pena i cui termini saranno diffusi solo domani, ma che per usufruire della condizionale è necessariamente inferiore ai due anni.L'iter di espulsione prevede la consegna dei due nei prossimi giorni alla polizia dell'immigrazione del paese, con successiva custodia nel centro di detenzione temporanea dell'immigrazione di Bangkok, prima di un rimpatrio che avverrà verosimilmente nel giro di alcune settimane.

Condividi