Gli otto salvati nei giorni scorsi sono in buone condizioni Thailandia, tutti fuori i ragazzi della squadra di calcio: uscito anche il coach Dopo giorni di angoscia e lunghe e complesse operazioni di salvataggio sono stati tratti in salvo i dodici ragazzi e l'allenatore rimasti intrappolati nella grotta Thuam Luang

Un lieto fine per la storia dei ragazzi della squadra di calcio thailandese che dal 23 giugno erano rimasti intrappolati in una grotta a Tham Luang con il loro allenatore. Si è conclusa l'operazione di recupero: e i dodici giocatori sono tutti in salvo dopo 17 giorni di attesa e angoscia I ragazzini, una volta usciti, sono stati portati nell'ospedale di Chiang Rai, dove vengono tenuti in assoluto isolamento per il timore che, con il sistema immunitario indebolito, siano a rischio di infezioni.



"Non siamo sicuri se questo sia un miracolo o la scienza o qualcos'altro. Tutti i 13 Cinghiali sono ora fuori dalla grotta". Lo hanno scritto i Navy Seal thailandesi sulla loro pagina Facebook, celebrando la conclusione della missione di salvataggio

Anche se tre sub dei Navy Seal e il medico australiano che hanno accudito i 12 ragazzi e l'allenatore negli ultimi otto giorni non sono ancora riemersi dalla grotta.





Nei giorni scorsi erano usciti i primi otto ragazzi e sono tutti in buone condizioni fisiche e mentali: lo ha reso noto il ministro della Sanità thailandese, Jesada Chokedamrongsuk. "Sono tutti in un buono stato mentale e nessuno ha la febbre", ha riferito il ministro parlando all'ospedale Chiang Rai. Due ragazzi, però, sono sotto antibiotici per un possibile principio di polmonite, hanno riferito fonti sanitarie.

I ragazzi salvati di età compresa tra i 12 e i 16 anni resteranno in osservazione per una settimana. Il ministro ha spiegato che tutti sono stati sottoposti a esami del sangue e a radiografie e sono tutti in grado di muoversi, di mangiare e di parlare. Anche se restano in isolamento, alcuni dei genitori hanno potuti vederli da dietro a un vetro.





Il portavoce ufficiale delle operazioni, Narongsak Ossottanakorn, ha comunicato che al recupero hanno partecipato 18 sub, 13 stranieri e 5 thailandesi. I livelli di acqua che inondano parzialmente la grotta sono diminuiti in modo significativo. I sub hanno dovuto percorrere 1,7 chilometri, per un totale tra andata e ritorno che richiede 11 ore.



I 12 ragazzi sono stati divisi in 4 gruppi, il primo da quattro e gli altri da tre persone. I ragazzi sono usciti uno alla volta, accompagnati ognuno da due sommozzatori. Il coach è stato l'ultima persona a rivedere la luce.





Le tappe della storia

23 giugno - Il gruppo entra in una grotta al termine di un allenamento. E' una sorta di rito iniziatico: vogliono incidere i loro nomi sulle pareti. All'esterno, però, piove in maniera battente e, per sfuggire all'acqua che inonda i canali interni, il gruppo si addentra sempre più nella grotta. La notte i ragazzi non tornano a casa e i genitori lanciano l'allarme.



24 giugno - Cominciano le ricerche e, dopo aver trovato le biciclette e le scarpe vicino all'entrata del complesso di grotte di Tham Luang, li' si concentrano le ricerche.



25 giugno - I Navy Seal thailandesi si immergono nelle acque che hanno invaso la caverna, mentre all'ingresso esterno si radunano i genitori: pregano e fanno offerte votive. Le piogge monsoniche ostacolano le ricerche.



27 giugno - Alle ricerche si uniscono 30 militari americani del comando Usa del Pacifico e tre sub super-esperti britannici.



1 luglio - Viene creata una base operativa nella 'camera tre' interna alla grotta: è a metà del percorso e

viene attrezzate con bombole di ossigeno e viveri.



2 luglio - E' il giorno del miracolo: i ragazzi vengono trovati vivi dai sommozzatori britannici 400 metri oltre Pattaya Beach.



3 luglio - I ragazzi vengono rifocillati con cibo altamente proteico, visitati da un medico e curati per lievi escoriazioni. Ma bisogna tirarli fuori e le autorità allertano: rischiano di dover restare nella grotta per mesi.



4 luglio - I 'cinghialotti', che non sanno nuotare, cominciano a prendere dimestichezza con maschere da sub e attrezzature per la respirazione subacquea. Nel frattempo l'acqua all'interno della galleria viene estratta senza sosta da pompe drenanti.



6 luglio - Un sommozzatore thailandese volontario, il 38enne Salman Kunan, muore asfissiato mentre piazza le bombole di ossigeno che dovranno 'punteggiare' il percorso per portare fuori i ragazzi. L'ossigeno nella galleria è calato drasticamente: per le autorità c'è una finestra di soli 3-4 giorni per il salvataggio.



7 luglio - I ragazzi scrivono ai genitori, "non preoccupatevi". Scrive loro anche l'allenatore e chiede scusa.



8 luglio - Prende il via l'operazione di salvataggio: i ragazzi devono percorrere oltre 3 chilometri molto accidentati, in parte camminando e in parte nuotando, e devono anche attraversare uno stretto cunicolo sott'acqua in cui passa a stento una persona. Dopo 11 ore di attesa, spunta alla luce il primo ragazzino: il mondo tira un sospiro di sollievo. E' il segno che anche gli altri ce la possono fare. A fine giornata, mentre cala il buio, sono quattro i ragazzi usciti.



9 luglio - Escono altri quattro ragazzini. Tutti vengono ricoverati ospedale in isolamento. I genitori li possono vedere solo a distanza nel timore di infezioni.



10 luglio - L'incubo è finito: tutti e 12 i ragazzini e il loro allenatore sono fuori dalla caverna. Rimarranno in ospedale ua settimana per i controlli, ma sono in buone condizioni fisiche e mentali. Non potranno andare a vedere a Mosca la finale dei mondiali di calcio, a cui sono stati invitati, ma intanto Hollywood già prepara un film sull'incredibile avventura.