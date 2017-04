Salute, allo studio un piano per eliminare il ticket: si pagherà per fasce di reddito

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, sta studiando la revisione del sistema dei ticket sanitari con l'idea di far pagare un po' di più i ricchi per garantire l'assistenza a tutti. Lo scrive il Corriere della Sera, spiegando che domani il ministro ne parlerà con i governatori delle Regioni che appoggerebbero senza riserve il suo piano purché non si traduca in un aggravio della spesa a loro carico.I ticket, è il ragionamento di Lorenzin, valgono tre miliardi sui 113 del Fondo sanitario nazionale, c'è quindi il margine per eliminare la tassa sulla salute introdotta negli anni '80, con una serie di misure compensative. Tra queste c'è l'ipotesi di annullare le detrazioni del 19% per farmaci e spese mediche oltre una certa soglia di reddito oppure di individuare una franchigia in base al reddito, superata la quale le prestazioni sarebbero a pagamento. Altre ipotesi sul tavolo sono quelle di rivedere le soglie di esenzione (valore 8 miliardi di euro) spostandole verso le fasce più deboli, i poveri e gli anziani, e l'avvio di una nuova revisione della spesa sanitaria affidando la responsabilità della manovra alle singole regioni.