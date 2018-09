La tempesta peggiore dell'anno Il tifone Mangkhut: nelle Filippine si è lasciato alle spalle 64 morti. Ora la Cina, prime vittime

Mankhut è arrivato in Cina: a Hong Kong livelli delle acque saliti di oltre 3 metri

Una scia di morte nelle Filippine, dove si contano 64 morti ma si temono 100 vittime: almeno 40 cercatori d'oro accampati in una baraccopoli vicino a una miniera nel nord del paese, infatti, sono rimasti sepolti sotto uno smottamento di fango e pietre, provocato dalle piogge e dal fortissimo vento. Al momento sono stati recuperati i corpi di sette di loro.

Ora la Cina: Mangkhut- la tempesta peggiore dell'anno, grande quanto la Francia- ha toccato terra in queste ore nella regione meridionale del Guangdong con mareggiate alte tre metri. Due milioni e 400mila persone sono state evacuate, già due le vittime, 15 le persone rimaste ferite nella regione autonoma di Macao, che per la prima volta ha chiuso i suoi casinò. A cinquantamila barche è stato chiesto di rientrare in porto entro stasera. Nella capitale Guangzhou la popolazione ha fatto incetta di beni di prima necessità nei supermercati, prima di chiudersi in casa.

200 feriti a Hong Kong

Nell'ex colonia britannica 200 feriti, cancellati quasi 400 voli, agli abitanti è stato raccomandato di non uscire per evitare di essere colpiti dagli oggetti e dai detriti sollevati dal tifone. I livelli delle acque sono saliti di quasi tre metri e mezzo.



Bloccati pescatori di corallo provenienti da Torre del Greco

Sono una ventina gli operatori del settore corallo di Torre del Greco (Napoli) bloccati a Hong Kong a causa del tifone. Una situazione, comunque, ritenuta sotto controllo, come fa sapere il presidente dell'Assocoral (l'Associazione che raggruppa buona parte degli imprenditori del comparto) Tommaso Mazza: "Tra gli operatori c'è anche un mio nipote, che ho sentito anche questa mattina e che sarebbe dovuto tornare con un volo in programma domani, ma ci sono colleghi che invece sono stati costretti a rimandare la partenza inizialmente prevista nei giorni scorsi". Gli imprenditori torresi sono a Hong Kong dopo che hanno partecipato a due distinte fiere internazionali di rilevanza mondiale: "La situazione, ripeto, è sotto controllo - sottolina Mazza - I nostri concittadini stanno tutti bene e possono comunicare con le famiglie in quanto le linee telefoniche e quella internet funzionano. Si tratta al momento di attendere solo qualche giorno, ma come Assocoral seguiremo costantemente l'evolversi della vicenda".

Scia di morte nelle Filippine: 64 vittime, se ne temono 100

Il bilancio delle vittime è di 64 morti, 45 dispersi e 33 feriti, secondo quanto riferisce un funzionario del governo. Ventiquattro delle vittime sono state uccise in frane nella regione settentrionale della Cordillera. Alcune erano famiglie che non avevano lasciato le loro case nonostante gli ordini di evacuazione, ha detto Francis Tolentino, un consigliere presidenziale incaricato di sovrintendere i soccorsi del governo. Il presidente Rodrigo Duterte ha visitato Tuguegarao City, una delle aree colpite duramente da Mangkhut. Nell'isola filippina di Luzon il tifone ha sradicato alberi, divelto tetti e provocato frane e inondazioni. La maggior parte delle vittime sarebbero state uccise durante gli smottamenti.