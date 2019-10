Si registrano le prime vittime Il tifone Hagibis travolge il Giappone Le autorità giapponesi hanno chiesto a sette milioni di persone di allontanarsi dalle loro abitazioni per il pericolo di ondate, alluvioni e frane. Due persone sono morte, tre i dispersi

Sale a due il bilancio delle vittime del tifone Hagibis in Giappone, il più devastante da inizio anno, mentre almeno tre persone risultano disperse. le autorità confermano che un uomo e' stato travolto da una slavina a Tomioka-Shi, nella prefettura di Gunma, nel Giappone centrale. Un'altra persona è morta quando i venti hanno ribaltato la sua auto, prima che il tifone arrivasse sulla terraferma. Le autorità avevano dichiarato il più alto livello d'allerta per disastro causato da piogge. Mentre preoccupa il livello delle acque dopo le piogge torrenziali, fino a 1.000 mm nella regione del Tokai, che hanno costretto le autorità a diffondere un avviso di evacuazione per 7 milioni di persone.

Hagibis ha toccato terra in Giappone, poco prima delle 12 italiane, nella penisola di Izu a sud di Tokyo, ha fatto sapere l'agenzia meteorologica nazionale, mentre piogge torrenziali e forti venti hanno già causato allagamenti e frane nel Paese. Più di 3,2 milioni di persone hanno inizialmente ricevuto ordine di evacuazione non obbligatorio, mentre almeno 13.500 persone sono andate nei rifugi. Hagibis è la prima tempesta dichiarata "molto forte" a colpire l'isola di Honshu dal 1991, quando fu introdotta la categorizzazione.



Rugby in bilico

Gli organizzatori del Mondiale di rugby in Giappone hanno dichiarato che ispezioneranno i luoghi delle partite di domenica immediatamente dopo il passaggio del tifone Hagibis prima di decidere se proseguire con il regolare programma. La partita tra Giappone e Scozia di Yokohama resta in bilico. "La nostra considerazione principale è la sicurezza di tutti", ha comunicato World Rugby. "Effettueremo ispezioni dettagliate sul luogo il più presto possibile dopo il passaggio del tifone". World Rugby ha già annullato due partite in programma sabato, Nuova Zelanda-Italia e Inghilterra-Francia.