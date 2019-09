SPORT

2019/09/17 14:35

Dopo gli arresti dei capi per estorsione Protestano gli ultrà della Juve: non andranno a Madrid per la Champions Due dei coinvolti nell'inchiesta Last Banner presentano istanza al Tribunale del riesame

Arrestai capi ultrà Juventus (Ansa) Estorsioni violenze e riciclaggio, arrestati capi ultrà della Juventus Condividi Gli ultrà della Juventus diserteranno gli spalti dello stadio Wanda Metropolitano di Madrid, dove mercoledì sera i bianconeri affronteranno l'Atletico Madrid nella prima gara dei gironi della Champions League.



Secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari, alcuni tifosi che avevano deciso di seguire la squadra resteranno a casa in segno di protesta per gli arresti nell'ambito dell'inchiesta Last Banner, che ha azzerato i vertici della Curva Sud.



L'indagine della Digos di Torino ha portato, nella giornata di lunedì, all'arresto di 12 capi ultrà della Juventus, con le accuse di estorsione, violenza e riciclaggio, e a 39 perquisizioni in tutta Italia.



Intanto, per quanto riguarda l'inchiesta, due dei capi ultrà della Juventus hanno depositato, attraverso i propri legali, istanza al Tribunale del Riesame affinché rivaluti le misure cautelari adottate nei loro confronti.



