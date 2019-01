Scontri Inter-Napoli Morte Belardinelli, capo ultrà curva nord dell'Inter: forse investito da due auto Piovella si è avvalso della facoltà di non rispondere sull'aggressione nei confronti dei tifosi partenopei mentre ha chiarito le dinamiche dell'incidente che ha portato alla morte di Daniele Belardinelli

di Tiziana Di Giovannandrea Ha parlato della morte di Daniele Belardinelli come di quella di un "fratello maggiore, amico fraternissimo", Marco Piovella, il capo ultrà della Curva dell'Inter arrestato due giorni fa per gli scontri tra le tifoserie dell'Inter e del Napoli il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre scorso.Durante l'interrogatorio di garanzia di circa 3 ore, nell'ufficio al settimo piano del Palazzo di Giustizia davanti al gip di Milano Guido Salvini, in sostanza, Piovella ha riferito di aver visto l'amico che veniva travolto da una vettura, dopo che era già finito a terra, avvalorando anche l'ipotesi che Belardinelli possa essere stato investito precedentemente anche da un'altra auto forse di qualche tifoso del Napoli. Le indagini infatti si stanno dirigendo, sulla base di quanto acquisito dagli investigatori in questi giorni, sulla carovana di veicoli degli ultrà napoletani che si stavano avvicinando allo stadio Meazza. Carovana che è stata assaltata dagli ultrà interisti.Nel dettaglio ha raccontato di aver visto una persona che veniva investita subito all'inizio degli scontri ma di non aver capito che si trattava del suo amico Daniele Belardinelli, di aver visto che era lui solo alla fine della guerriglia durata poco meno di 10 minuti e di averlo sollevato e caricato su un'auto, dopo che 'Dede' gli aveva anche detto "sto bene".Piovella, il capo ultrà della Curva Nord dell'Inter, che è stato arrestato per rissa aggravata, lesioni e lancio di materiale pericoloso, si è avvalso della facoltà di non rispondere in merito all'aggressione nei confronti dei tifosi partenopei mentre nel corso del lungo interrogatorio di garanzia si è limitato a chiarire le dinamiche dell'incidente che ha portato alla morte di Daniele Belardinelli. Il legale che assiste l'imprenditore pavese, Mirko Perlino ha presentato al gip un'istanza di scarcerazione.