Il Ceo di Apple Tim Cook: "La gente sta troppo su iPhone, non volevamo questo"

Condividi

"Penso sia diventato chiaro a tutti che alcuni di noi spendano troppo tempo sui nostri dispositivi. Abbiamo cercato di riflettere profondamente su come possiamo aiutarli. Onestamente, non abbiamo mai voluto che le persone esagerassero con l'utilizzo dei nostri prodotti".Lo ha detto il ceo di Apple Tim Cook riconoscendo che la gente passa troppo tempo sugli iPhone e che non era questa l'intenzione della sua azienda. "Noi vogliamo - ha spiegato Cook - che le persone siano spinte dai loro telefoni a fare cose che non potrebbero fare altrimenti. Ma se passi tutto il tuo tempo sul telefono, vuol dire che stai spendendo troppo tempo al cellulare".