Piazza Wifi Italia: connessione gratuita in oltre 5 mila comuni affidata a Tim

Tim si è aggiudicata la gara indetta da Infratel Italia per la realizzazione dei collegamenti WiFi negli oltre 5.500 comuni italiani con più di 2.000 abitanti. In virtù dell'accordo siglato oggi, cittadini e turisti potranno accedere gratuitamente ai collegamenti wifi disponibili nei comuni italiani che aderiranno al progetto Piazza WiFi Italia.Nato su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico e affidato nell'ottobre 2019 a Infratel Italia, il progetto ha l’obiettivo di mettere a disposizione una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale e prevede la realizzazione di collegamenti ad accesso gratuito, in una o più piazze dei circa 8.000 comuni destinatari dell’iniziativa.Cittadini e turisti, italiani e stranieri, potranno connettersi gratuitamente alle reti tramite un'unica app, WiFi.Italia.it, disponibile per dispositivi Android e iOS. L'accesso alle reti sarà reso possibile nei comuni federati con Piazza WiFi Italia. L'elenco aggiornato è consultabileTim ha vinto la gara per l'assegnazione dei 5 lotti in cui è stato suddiviso il territorio nazionale. Il valore complessivo del progetto è di circa 33 milioni di euro e, in base all'accordo, dovrà provvedere alla fornitura e l’installazione di 'access point' e sistemi di gestione e controllo, servizi di supervisione degli apparati installati e manutenzione degli apparati destinati alla diffusione dei contenuti multimediali sulle piattaforme IP-Content Delivery Network.I Comuni possono fare richiesta di punti wifi direttamente online, registrandosi sulla nuova piattaforma web accessibile sul sito del Mise. L’adesione al progetto richiede la sottoscrizione da parte delle amministrazioni comunali di un’apposita convenzione con Infratel Italia, società in-house del Ministero.Il Governo ha aumentato i fondi dedicati al progetto: alla disponibilità iniziale di 8 milioni di euro, è stato aggiunto un nuovo stanziamento di 45 milioni per portare nuove aree wifi gratuite in tutti i comuni italiani, con priorità per quelli con popolazione inferiore a 2.000 abitanti. I primi interventi hanno coinvolto, con un progetto dedicato, tutti i 138 Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.