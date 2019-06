Giudice: Nell'ufficio regna "una situazione di totale anarchia" Timbravano e andavano via, a Roma sospesi dipendenti comune Gli accertamenti, in base a quanto si apprende, proseguono anche su altri municipi e all'attenzione dei pm ci sono decine di posizioni

Condividi

Invece di occuparsi delle aree verdi del municipio, compreso lo stato di salute degli alberi a rischio caduta, timbravano i cartellini per poi allontanarsi dall'ufficio e in alcuni casi utilizzavano perfino i mezzi di servizio per attività personali. Per questo 9 persone dell'ufficio Giardini del VII municipio di Roma sono state raggiunte da un provvedimento di interdizione dal servizio per 12 mesi su disposizione del gip Claudio Carini su richiesta del pm Mario Palazzi. I reati contestati, a seconda della posizione, sono peculato, truffa e falsa attestazione. Per il giudice nell'ufficio regna "una situazione di totale anarchia".I fatti, che risalgono al 2018, sono documentati "in modo inoppugnabile - scrive il gip - dalle immagini di videocamere istallate" dagli inquirenti "nel locale dove si trovano gli apparecchi di rilevamento delle presenze". Nel provvedimento il gip afferma, citando la richiesta della Procura che aveva sollecitato per due indagati la misura del carcere e per gli altri gli arresti domiciliari, che "è stata accolta una messe di elementi probatori attestanti un diffuso malcostume all'interno dell'ufficio nel quale la maggioranza dei dipendenti presta la propria attività lavorativa solo fittiziamente.E' stato accertato che alcuni dipendenti utilizzano con assoluta disinvoltura - scrive il gip - mezzi di servizio per soddisfare esigenze esclusivamente personali. In diverse occasioni si è accertato che alcuni indagati, peraltro nelle ore in cui risultavano formalmente in servizio, utilizzavano mezzi dell'ufficio per svolgere attività lavorativa" presso privati. Gli accertamenti, in base a quanto si apprende, proseguono anche su altri municipi e all'attenzione dei pm ci sono decine di posizioni.