Crollo Ponte Morandi Toninelli: revoca concessione ad Autostrade non è nel decreto Genova A scegliere il contraente per ricostruire il ponte sarà il commissario straordinario

"La sorte delle concessioni autostradali dipende dalla procedura di contestazione dell'inadempimento avviata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non trova alcuna regolazione nel decreto legge che sta per essere portato all'attenzione del Parlamento", dice il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo a un'interrogazione sulle modalità per pervenire alla revoca della concessione dell'autostrada A10.Il ministro ha riferito che "in tale testo normativo si prevede la nomina di un Commissario straordinario. Questi - ha spiegato - avrà il compito di porre in essere ogni azione necessaria per affidare, in osservanza della direttiva Ue 24/2014, i lavori necessari al ripristino del sistema viario colpito dal crollo di quel tratto dell'autostrada A10, tristemente noto a tutti come Ponte Morandi"."Il governo non interviene direttamente nella scelta del contraente, ma pone al Commissario precisi paletti normativi, quantomeno per evitare che la scelta determini indebiti vantaggi competitivi nel sistema delle concessioni autostradali", spiega il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispondendo al question time alla Camera in merito alla ricostruzione del Ponte Morandi dopo il crollo del 14 agosto scorso. "Anche il requisito delle attestazioni Soa verrà in concreto esaminato e risolto dal Commissario nell'alveo del quadro normativo di riferimento. Voglio ribadirlo ancora una volta - ha aggiunto - , il mio obiettivo, al pari di quello dell'intera compagine governativa, è quello di assicurare al martoriato territorio di Genova la ricostruzione quanto più veloce possibile del ponte crollato, con l'intransigente rispetto della legalità e della trasparenza.Il decreto su Genova "al massimo venerdì sarà fimato dal Colle", dice ancora Toninelli, a margine di un evento dedicato al sisma bonus, presso il suo dicastero. Il vicepremier Di Maio in precedenza aveva parlato dell'arrivo del decreto oggi al Quirinale.