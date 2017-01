Confermata la causa del decesso Torino, 25enne muore per meningite Dopo il caso in Piemonte è stata avviata la profilassi sui familiari. Si sospetta un caso in Puglia, dove è stabile la bambina di 8 anni ricoverata ieri

Ospedale Molinette (LaPresse)

È stata la meningite meningococcica a causare la morte del 25enne di Valperga (Torino), deceduto ieri all'ospedale Molinette del capoluogo piemontese, dove era stato trasferito d'urgenza in elicottero, a causa delle gravi condizioni dovute ad un forte stato febbrile. La conferma è giunta dopo le analisi molecolari eseguite oggi. È stata avviata la profilassi sui famigliari."Che febbre... mai stato così male...", scriveva soltanto sabato mattina V.B. su Facebook, con gli amici divisi tra battute di scherno e auguri di pronta guarigione. Ieri la decisione di chiamare il 118 che, accertato un grave trauma psico-motorio, ne ha deciso il trasferimento immediato in ospedale. All'arrivo le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio.È dei giorni scorsi il caso di una donna ricoverata all'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per una forma non contagiosa di meningite. L'assessorato regionale alla Sanità ha comunicato che "in Piemonte nel 2016 abbiamo registrato 9 casi di meningite contagiosa da meningococco e rileviamo un trend in regressione - ha detto nei giorni scorsi Vittorio Demicheli della Direzione Regionale della Sanità -. La media, per la forma non contagiosa, è di 200 l'anno. Cominciamo a vedere gli effetti delle vaccinazioni".Un caso sospetto si registra in Puglia, dove una bambina di 8 anni è stata trasferita presso l'ospedale infantile Giovanni XXIII di Bari con sintomi che potrebbero essere quelli della meningite. Tuttavia gli accertamenti sono in corso e si attendono ad ore informazioni più certe.