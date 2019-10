Torino, abuso d'ufficio: sindaca Appendino chiede giudizio abbreviato Secondo l'accusa il Comune avrebbe omesso di inserire nel bilancio 2017 i 5 milioni versati come caparra dalla società Ream

"Questa mattina all'udienza per il processo Ream chiedero' il giudizio abbreviato. Sono, infatti, fermamente convinta di avere sempre operato nell'interesse della collettivita' e della Citta'". Cosi' la sindaca di Torino, Chiara Appendino, imputata per falso in atto pubblico e abuso d'ufficio insieme all'assessore al Bilancio Sergio Rolando, al dirigente del Comune di Torino Paolo Lubbia e all'ex capo di gabinetto della sindaca Paolo Giordana. Secondo il pm Marco Gianoglio, che coordina l'inchiesta, il Comune avrebbe omesso di inserire nel bilancio 2017 i 5 milioni versati come caparra dalla società Ream, che durante la precedente amministrazione comunale si era interessata alla riqualificazione dell'ex area Westinghouse, il cui progetto è stato poi assegnato al gruppo Esselunga. "Penso che questa mia scelta - aggiunge Appendino - garantendo una più rapida definizione del processo, vada nell'interesse anche del Citta' che rappresento".